مسؤول أميركي: ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا يستهدف معاداة السامية بالجامعات

كشف مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، لوكالة "رويترز"، أنّ"ترامب يعتزم توقيع أمر تنفيذي يُهدّد بقطع المساعدات الاتحاديّة عن ​الجامعات​ الّتي تتقاعس عن مكافحة ​معاداة السامية​"، موضحًا أنّ "الأمر التنفيذي سيوسّع الحماية من التمييز بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1964، ليشمل أشخاصًا تعرّضوا لمعاداة السامية في الجامعات.

ولفت إلى أنّ "الأمر التنفيذي يشرح فقط ما إذا كانت واقعة ما معاداة للسامية تندرج في فئة الانتهاكات الّتي تشملها المادة السادسة"، في إشارة إلى المادة من القانون الّتي تحظر التمييز على أساس النوع واللون والأصل العرقي، في البرامج والأنشطة الّتي تحصل على مساعدات ماليّة اتحاديّة.