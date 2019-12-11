شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يعلن إعداد تقرير عن أوضاع السجون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس يرتب الآن مع مصلحة السجون والنيابة العامة لزيارة 3 سجون قريبا، مضيفا أن المجلس زار خلال الأيام الماضية نزلاء سجن شديد الحراسة بالمنيا".
وأضاف حافظ أبو سعدة فى تصريحات له، أن زيارة وفد المجلس القومى لسجن المنيا كانت جيدة، وأطلع على المنشآت الجديدة، لافتا إلى أنه زار من قبل سجن بورسعيد والنساء وعدد من السجون الأخرى، ويعتزم زيارة السجون داخل وخارج القاهرة.
وذكر الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس سيعد تقريرا عن أوضاع السجون عقب الانتهاء من الزيارات.
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