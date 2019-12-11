البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.06%، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 13517 نقطة. كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

وارتفع سهم الشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات "راميدا" بنسبة 0.86% مع بدء التداول عليها في البورصة.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 0.49%، بدعم من مشتريات محلية وعربية.

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