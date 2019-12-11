ارتفاع القيمة السوقية لأرامكو بـ 180 مليار دولار خلال الدقائق الأولى لتداول أسهمها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

قال تلفزيون العربية السعودي إن القيمة السوقية لشركة أرامكو ارتفع بـ 180 مليار دولار خلال الدقيقة الأولى من بدء تداول سهم أرامكو.

وبدأ اليوم الأربعاء إدراج وتداول أسهم شركة أرامكو في السوق المالية السعودية "تداول" وارتفع السهم 10% عند انطلاق تداولاته ليرتفع سعر السهم إلى 35.2 ريالا وتداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو خلال الدقائق الخمس الأولى من تداولاته.

ومع بدء التداول سيكون بإمكان المكتتبين بيع أسهمهم، مع إمكانية شراء الآخرين الأسهم المدرجة مباشرة من السوق.

وبحسب بيان "تداول" ستكون نسبة تذبذب السهم بحدود 10%، فقط.