التشيك / مقتل عدة أشخاصٍ عقب إطلاق نارٍ في مستشفى

وكالات- ذكرت وكالة الأنباء التشيكية نقلا عن وزير الداخلية جان هامسيك، أن عددا من الأشخاص قتلوا عقب إطلاق نار في مستشفى بمدينة أوسترافا اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 .

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