روسيا: أمريكا مشغولة دائمًا بفرض العقوبات أو محاسبة الرئيس

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة، دائما مشغولة إما بفرض العقوبات على الدول الأخرى، أو بمساءلة الرئيس الأمريكي ومحاسبته.
تفرضها عليه تلجأ لمساءلة رئيس البلاد نفسه وتسعى لفرض المحاسبة عليه.
وأضاف لافروف ـ خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته لواشنطن حسبما أفادت قناة روسيا اليوم ـ أن واشنطن دائما مشغولة بفرض العقوبات، وإذا لم تجد من
ووصف لافروف تصريحات رئيس لجنة الاستخبارات بالكونجرس، آدم شيف، الذي اعتبر أن اجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصار للدعاية الروسية بـ "السخيفة" .
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