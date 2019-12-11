ارتفاع ضحايا انفجار قرب قاعدة باجرام شمال أفغانستان لـ63 قتيلًا ومصابًا

أعلن مسئولون أفغان اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الانفجار الذي وقع بالقرب من قاعدة "باجرام" الجوية بمقاطعة "باجرام" في إقليم "باروان" الواقع شمالي البلاد، إلى قتيل واحد و62 مصابا.
ومنفذي الانفجار بالقرب من قاعدة "باجرام" الجوية عقب وقوع الانفجار.
ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم وحيد شاهكار إن هناك اشتباكات اندلعت بين القوات الأجنبية
قويا للغاية حيث كان يستهدف قاعدة "باجرام" الجوية.
من جانبه، قال عبد الشكور قدوسي حاكم مقاطعة "باجرام" إن 7 مسلحين اشتبكوا مع قوات الأمن، مشيرا إلى أنه تم تفجير سيارتين تحملان متفجرات، وأضاف أن الانفجار كان
بدورها، ذكرت بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن مسلحين شنوا هجوما على قاعدة "باجرام" الجوية، مستهدفين منشأة طبية يجري بناؤها من أجل مساعدة الشعب الأفغاني الذي يقيم بالقرب من القاعدة.. مشيرة إلى أنه تم التصدي للهجوم، إلا أن المنشأة الطبية قد تضررت.
لم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذا الانفجار.
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