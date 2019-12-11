صحف السعودية: إعلان الرياض يؤكد أهمية التكامل العسكري والأمني بين دول الخليج

أبرزت افتتاحيات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء نتائج القمة الـ 40 لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بالرياض أمس ، وأكدت أن "إعلان الرياض" الصادر في ختام القمة يمثل عودة إلى نقطة الارتكاز التي قام عليها النظام الأساسي للمجلس .



تحدثت صحيفة "الرياض" عن أهمية مجلس التعاون في حفظ أمن واستقرار المنطقة وتنميتها وازدهارها، وقالت إن دور المجلس محوري في صون أمن المنطقة من الاهتزازات المفتعلة التي تبثها إيران ، وأكدت أن القمة كانت بمثابة رسالة قوية بأن مجلس التعاون قوة فاعلة مؤثرة في المشهد السياسي والاقتصادي والأمني، ليس على مستوى الإقليم وحسب ولكن أيضاً على المستوى الدولي، وهذا أمر لا جدال فيه.



بدورها قالت صحيفة "عكاظ" ، في افتتاحيتها بعنوان ( قمة الرياض.. مجلس التعاون صفاً واحداً ) ، إن نتائج قمة مجلس التعاون الخليجي الـ40 في العاصمة الرياض تعكس ثبات وصمود المجلس في وجه التحديات وأي مساعٍ ضد وحدته واستقراره، وذلك عبر تأكيدها أن «أي اعتداء على أي دولة بالمجلس هو اعتداء على المجلس كله».



و اختتمت قائلة : إنه لا شك أن التحديات التي تمر بها المنطقة على جميع الأصعدة، إقليمياً ودولياً ، تشير إلى أهمية استمرار دول المجلس في تعزيز آليات التعاون والتكامل العسكري والأمني، لضمان سلامتها وأمنها، وهو ما أشار إليه البيان الختامي، إضافة إلى مواصلة

العمل والتعاون البناء مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة أي تهديدات عسكرية خاصة من الجانب الإيراني ، وهو ما يتسق مع كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال كلمته الافتتاحية للقمة حول أهمية أن تتحد دول المجلس في مواجهة إيران، وكذلك التركيز على الجانب الاقتصادي من خلال تحقيق وحدة مالية ونقدية بحلول 2025.



في نفس السياق ، وتحت عنوان ( القمة الخليجية 40.. وحدة اقتصادية وتكامل أمني ) ، قالت صحيفة " اليوم " : إن إعلان الرياض جاء ليؤكد أهمية التكامل العسكري والأمني بين دول مجلس التعاون، وعلى الوحدة الاقتصادية والتكامل الجمركي بين دول مجلس التعاون، كما يؤكد على وحدة وشمولية الموقف والرؤية لكافة التحديات التي تمر بها المنطقة سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني، وأن المجلس ماضٍ في ذات الروح وذات التآخي وذات التلاحم والثبات في الموقف الذي يزين العلاقة التاريخية بين قيادات وشعوب الخليج العربي.

