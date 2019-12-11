اغتيال ناشط في احتجاجات شمالي بغداد

أفاد نشطاء في المجتمع المدني العراقي، اليوم الأربعاء، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا أحد الناشطين في احتجاجات بغداد.
ووفقًا لموقع روسيا اليوم، إن "الناشط علياللامي وهو أحد النشطاء في احتجاجات ساحة التحرير ببغداد، اغتيل الليلة الماضية في منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد"، وأضافوا "لم تعرف الجهة التي اغتالته حتى اللحظة".
يذكر أن عمليات اغتيال مستمرة تطال نشطاء في الاحتجاجات العراقية، بالإضافة إلى عمليات خطف مستمرة، بدأت جميعها منذ الأول من أكتوبر الماضي.
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