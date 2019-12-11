اخبار العالم

اغتيال ناشط في احتجاجات شمالي بغداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفاد نشطاء في المجتمع المدني العراقي، اليوم الأربعاء، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا أحد الناشطين في احتجاجات بغداد.

 

ووفقًا لموقع روسيا اليوم، إن "الناشط علي

اللامي وهو أحد النشطاء في احتجاجات ساحة التحرير ببغداد، اغتيل الليلة الماضية في منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد"، وأضافوا "لم تعرف الجهة التي اغتالته حتى اللحظة".

 

يذكر أن عمليات اغتيال مستمرة تطال نشطاء في الاحتجاجات العراقية، بالإضافة إلى عمليات خطف مستمرة، بدأت جميعها منذ الأول من أكتوبر الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اغتيال ناشط في احتجاجات شمالي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا