فيديو.. جونسون يحاكي فيلمًا شهيرًا في حملته الدعائية ويطلب التصويت له

ظهر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقطع دعائي يحاكي الفيلم الشهير "الحب الفعلي"، ما أثار تعليقات ساخرة ومواقف متباينة علي مواقع السوشيال ميديا.

وأعاد جونسون في المقطع الانتخابي الدعائي محاكاة مشهد رومانسي من هذا الفيلم الشهير، وطلب من امرأة أن تصوت لحزب المحافظين في الانتخابات العامة التي من المقرر أن تنطلق غدا يوم الخميس، عوضا عن المشهد الأصلي، الذي يبوح فيه البطل لمعشوقته بغرامه.

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وظهر رئيس الوزراء البريطاني، كما في المشهد الأصلي، أمام باب المرأة التي يحبها ليكاشفها بعواطفه في ليلة عيد الميلاد مستعملا لافتات ورقية، لكنه قلب المعنى إلى محاولة إقناع إحدى الناخبات بالتصويت لحزبه ليحصل على الأغلبية التي تؤهله

لتنفيد "بريكست" العام المقبل.

واستعمل جونسون في المشهد الدعائي أوراقا كتبت عليها عبارات منها "مع أي حظ، بحلول العام المقبل ... سننهي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويمكننا المضي قدما.. لكن الآن دعني أقول صوتك ... لم يكن أكثر أهمية مثلما هو الآن ... الشخص الآخر قد يفوز".

وتواصل اللوحات الدعائية التي يعرضها جونسون الواحدة تلو الأخرى على المرأة الحديث بلسانه، داعية إياها إلى الاختيار "بين أغلبية عاملة أو برلمان معلّق، يتجادل حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

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وورد في اللوحات الدعائية التي يعرضها رئيس الحكومة البريطانية ما نصه "نحن نحتاج فقط إلى

9 مقاعد أخرى للحصول على الأغلبية، وسيحدث صوتك الفرق في 12 ديسمبر".

ولم يكن جونسون أول من استغل المشهد الرومانسي الشهير في حملته، فقد سبقه إلى ذلك في شهر نوفمبر الماضي مرشحة حزب العمال روزينا ألين خان، لذا طلبت من المتصفحين في تغريدة لها على تويتر ،بألا يحققوا رغبة بوريس جونسون وينشروا الفيديو الخاص به، وأن ينشروا بدلًا من ذلك النسخىة الأصلية ،أي نسختها هي، ثم أعادت نشرها.

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وشارك عدد كبير من المدونين في حملة السخرية من شريط بوريس جونسون، أبرزهم حساب الباحث البريطاني مايك غلزورثي ،عضو جمعية علماء من أجل الاتحاد الأوروبي ،الذي استبدل صورة جونسون في الفيديو بصورة ترامب ، وهو يعرض رسائله على صاحبة المنزل في لافتات ورقية، مع تحويل صاحبة المنزل إلى رئيس الوزراء البريطاني الحالي.