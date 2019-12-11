البيت الأبيض: القرار النهائي لترامب في اتفاق التجارة مع الصين

قال بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيكون من يتخذ القرار النهائي بشأن رسوم جمركية والاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وقال نافارو في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، أمس الثلاثاء "في الحالتين سنكون في وضع قوي... الرئيس مولع بها (الرسوم الجمركية)".
وأضاف "إذا توصلنا إلى اتفاق كبير، سنكون في وضع طيب أيضا. لكنه سيكون قرار الرئيس. سيُصدر قريباً".
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