ترامب يعتزم التوقيع على أمر يستهدف معاداة السامية في الجامعات

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن ترامب يعتزم توقيع أمر تنفيذي اليوم الأربعاء يهدد بقطع المساعدات الاتحادية عن الجامعات التي تتقاعس عن مكافحة معاداة السامية.

وأضاف المسؤول أن الأمر التنفيذي سيوسع الحماية من التمييز بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1964 ليشمل أناسا تعرضوا لمعاداة السامية في الجامعات.

وقال المسؤول إن الأمر التنفيذي "يشرح فقط ما إذا كانت واقعة ما معاداة للسامية تندرج في فئة الانتهاكات التي تشملها المادة السادسة"، في إشارة إلى المادة من القانون التي تحظر التمييز على أساس النوع واللون والأصل العرقي في البرامج والأنشطة التي تحصل على مساعدات مالية اتحادية.

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وقالت رابطة مناهضة التشهير، التي ترصد أعمال العنصرية، إنها سجلت 201 حادثة معادة للسامية في الجامعات في عام 2018 مقابل 204 حوادث في العام السابق لهذا العام.

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