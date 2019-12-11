كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى بهجوم على معسكر للجيش غرب النيجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة روسيا اليوم، بمقتل ثلاثة عسكريين و14 إرهابيا من جماعة مسلحة استهدفت معسكرا للجيش في النيجر بمنطقة تاهوا غرب البلاد قرب الحدود مع مالي.

وذكرت وزارة الدفاع النيجرية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن "الحصيلة المؤقتة للهجوم هي على النحو الآتي: في صفوفنا قتل 3 عسكريين وأصيب 4 بجروح. في صفوف العدو قتل 14 إرهابيا وسقط جرحى عديدون آخرون".

وبحسب وزارة الدفاع النيجرية، أن المسلحين استخدموا في الهجوم سيارة مفخخة، وأنه أسفر عن مقتل عسكري واحد على الأقل.

ووفقا لوزارة الدفاع فإن الهجوم الذي استهدف قاعدة أغاندو العسكرية "شنه إرهابيون مدججون بالأسلحة على متن 12 مركبة رباعية الدفع".

Advertisements

وأضافت الوزارة في بيانها أنه "بعد أكثر من ساعتين من القتال العنيف، مكّن الرد القوي لقواتنا الأمنية والدفاعية من صد الهجوم وهزيمة المهاجمين الذين فروا إلى دولة مجاورة"، في إشارة إلى مالي.

والثلاثاء، مدد مجلس الوزراء لمدة ثلاثة أشهر حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017 في العديد من المقاطعات في محاولة للحد من الهجمات "الإرهابية".

وأصبح شمال تاهوا ومنطقة تيلابيري المتاخمة لها مضطربا للغاية بسبب الهجمات التي يشنها بصورة متكررة من مالي المجاورة مسلحون.