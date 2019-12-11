عمدة الرباط يناقش حوادث السير أمام المدارس في اجتماع مع جمعيات الآباء

ناقش محمد صديقي، عمدة مدينة الرباط، أمس الثلاثاء، مع ممثلين عن جمعيات أباء وأولياء تلاميذ مؤسسات تربوية، بمقر الجماعة، لتدارس مشكل حوادث السير التي يتعرض لها التلاميذ على مستوى شارع الأمم المتحدة بالرباط.

اللقاء جاء تم بطلب من ممثلي جمعيات أباء وأولياء تلاميذ مؤسسات تعليمية، وذلك في إطار البحث عن حلول للإكراهات المترتبة عن أشغال التهيئة بشارع الأمم المتحدة، وأثرها على السلامة البدنية للتلاميذ، الذين تعرض أحدهم لحادث سير خطير قبل أيام على مستوى شارع الأمم المتحدة، وفي هذا الصدد

واقترح ممثلو المؤسسات التعليمية مجموعة من الحلول للحد من نزيف الحوادث، كإحداث مخفضات السرعة، وتثبيت ردارات دائمة للمراقبة، وإعادة النظر في مواقع بعض ممرات الراجلين وتقوية التشوير الأفقي وغيرها.

بالمقابل، عبّر عمدة الرباط عن تفهمه لمبادرة أولياء وآباء التلاميذ، منوها إلى أنه يتقاسم معهم نفس الحرص على السلامة الطرقية لعموم المواطنين، بما فيهم تلاميذ المؤسسات التعليمية.

وأشار صديقي، إلى حرصه كمؤسسة تمثيلية، على خلق ظروف جيدة لانسياب الحركة والمرور داخل المدينة، والتزم بالعمل على عقد لجنة السير والجولان في أقرب فرصة، وذلك من أجل مدارسة الاقتراحات وتفعيل المناسب منها.