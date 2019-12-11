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آرسنال يتحرك للتعاقد مع أنشيلوتي

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن آرسنال الإنجليزي يسعى للتعاقد مع المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، بعد إقالته من تدريب فريق نابولي.

وقالت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" إن آرسنال يتصدر سباق التعاقد مع كارلو أنشيلوتي، خلفًا لأوناي إيمري الذي تعرض للإقالة من تدريب الجانرز.

وأعلن نابولي، إقالة أنشيلوتي من منصبه بعد ساعات قليلة من فوز الفريق الإيطالي على جينك البلجيكي برباعية نظيفة، وبلوغ ثمن نهائي .

وأضافت الشبكة أن آرسنال تحرك على الفور، وحاول التواصل مع أنشيلوتي البالغ من العمر 60 عامًا، عقب قرار نابولي بإقالته.

ولفتت الشبكة إلى أن نادي إيفرتون مهتم أيضًا بالتعاقد مع كارلو أنشيلوتي، إلا أن آرسنال هو المرشح الأوفر حظًا للحصول على خدمات المدرب الإيطالي.

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