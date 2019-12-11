غوارديولا يجهز بديلا للاعبه سيلفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حجز مانشستر سيتي الإنجليزي، مقعدا في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، كمتصدر للمجموعة الثالثة، بغض النظر عن نتيجة مباراته أمام دينامو زغرب الكرواتي، مساء اليوم الأربعاء.

وبات من المنتظر أن يشارك فيل فودين لاعب مانشستر سيتي البالغ عمره 19 عاما، في التشكيلة الأساسية أمام دينامو زغرب، وسط ثقة كبيرة من مدربه بيب غوارديولا.

ويعتقد المدرب الإسباني أن فيل فودين يملك الإمكانيات ليكون البديل المناسب لديفيد سيلفا المتوقع رحيله نهاية الموسم الجاري.

وقال غوارديولا "بكل تأكيد ديفيد سيلفا أسطورة ويملك خبرة خوض عدد كبير من المباريات وحصد العديد من الألقاب، لكن هذه أمنيتنا ونحن نثق أن بوسع فيل فودين أن يفعل ذلك".

وأضاف "لقد تطور من الموسم الماضي. هناك بعض الأشياء يحتاج إلى تحسينها. في بعض الأحيان يتخذ القرارات بشخصيته وروحه لأنه لا يزال صغيرًا، لكن في بعض الأحيان يحتاج إلى التفكير بشكل أكبر حول اتخاذ القرار خاصة عندما لا يملك الكرة".

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وتابع "لكن هذا طبيعي في عمره. إنه يتطور بشكل مذهل. نحن أكثر من راضين عنه بما يفعله في المران وعندما يشارك في المباريات".

وربما يشترك إيريك جارسيا (18 عاما) في التشكيلة الأساسية بشكل نادر أيضًا، لكن باستثناء ذلك ينوي غوارديولا الدفع بمجموعة من الأسماء المألوفة حتى وإن كانت من البدلاء.

وقال غوارديولا "لقد ضمنا التأهل، الدوري الإنجليزي أهم من دوري الأبطال في الوقت الحالي، سنجري بعض التغييرات لكن سنحاول تحقيق نتيجة جيدة".

وبعد الخسارة في قمة مانشستر أمام الغريم يونايتد، بات المان سيتي يتأخر بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز.