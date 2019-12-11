حيفا: 4 إصابات في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب أربعة أشخاص بجراح متفاوتة في حادث طرق وقع في مدينة حيفا، صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء"، أنه "وصل بلاغ إلى مركز نجمة داوود الحمراء، لواء الكرمل، مفاده وقوع حادث طرق بين سيارتين، في شارع 'هرتسل' في مدينة حيفا، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، بينهم مصابان بجراح متوسطة وإصابة في الرأس، وهما شاب (24 عامًا) وشابة (21 عامًا)، فيما وصفت إصابة المصابين الآخرين بالطفيفة، وعليه هرع طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى مكان الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ومن ثم تم نقلهم إلى مستشفى 'رمبام' لتلقي العلاج الطبي اللازم".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.