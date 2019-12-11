سقوط قتلى وجرحى من المليشيا بغارات للتحالف في محافظة حجة

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

قصفت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، تحركات عسكرية لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة حجة شمال غرب البلاد.

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وذكرت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت رتلا عسكريا لميلشيا الحوثي المتمردة في المناطق الرابطة بين محافظتي حجة وصعدة.

وأوضحت المصادر أن الغارات طالت عدة أطقم وآليات عسكرية أخرى لميلشيا الحوثي المتمردة كانت في طريقها لجبهات القتال بمحافظة صعدة.

وأكدت المصادر أن الغارات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة وتدمير آليات وأطقم للميلشيا.