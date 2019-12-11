- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا بغارات للتحالف في محافظة حجة والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
قصفت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، تحركات عسكرية لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة حجة شمال غرب البلاد.
وذكرت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت رتلا عسكريا لميلشيا الحوثي المتمردة في المناطق الرابطة بين محافظتي حجة وصعدة.
وأوضحت المصادر أن الغارات طالت عدة أطقم وآليات عسكرية أخرى لميلشيا الحوثي المتمردة كانت في طريقها لجبهات القتال بمحافظة صعدة.
وأكدت المصادر أن الغارات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة وتدمير آليات وأطقم للميلشيا.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا بغارات للتحالف في محافظة حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.