مغترب وحيد فقط في القائمة الأولية للمنتخب الاولمبي

ومن المقرر ان تنطلق البطولة في الثمن من كانون الثاني المقبل.

وضمت القائمة مغترباً واحداً فقط وهو اللاعب امير العماري، المحترف في الدوري السويدي.

وضمت القائمة الأولية 33 لاعباً وهم: علي كاظم وخضر علي وعمر عبدالرحمن ومنتظر ستار ونجم شوان وحيدر عبدالسلام وحمود احمد وعباس اياد ومنتظر عبد السادة ومصطفى محمد ومراد محمد وعلي رياض ومعين احمد وعلاء رعد ومحمد مزهر وصادق زامل ومهدي حميد وايهاب ناصر وريان ابراهيم وحسام مهدي ومحمد رضا وصفاء هادي وشريف عبد الكاظم ومحمد علي عبود وعباس بديع وحسين جبار وحسن رائد وامير العماري ولؤي العاني وعلي الحمادي ومحمد قاسم ومحمد داود ومهند علي.



ومن المقرر ان يتم تقليص القائمة الى 23 لاعباً مع قرب انطلاق البطولة.

يذكر أن قرعة بطولة اسيا للمنتخبات الاولمبية وضعت منتخبنا الى جانب منتخبات "استراليا - تايلند - البحرين" على ان تفتتح منافسات البطولة في الثامن من شهر كانون الثاني المقبل.