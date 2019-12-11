تأييد استفتاء في "بابوا غينيا" يمهد لولادة أحدث دولة بالعالم

أيّدت أكثرية ساحقة من الناخبين بجزيرة "بوغانفيل" استقلالها عن دولة بابوا غينيا الجديدة، جنوب المحيط الهادئ، في خطوة تمهّد الطريق أمام ولادة أحدث دولة في العالم.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بيرتي آهيرن، رئيس مفوضية الاستفتاء في بوغانفيل، أنّ 176 ألفا و928 ناخبا صوّتوا في الاستفتاء لصالح استقلال الجزيرة مقابل 3 آلاف و43 شخصا فقط صوّتوا لمصلحة بقائها في بابوا غينيا الجديدة.



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وينتظر مصادقة برلمان بابوا غينيا الجديدة على نتيجة الاستفتاء الذي جرى 23 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي كي ترى النور أحدث دولة في العالم.

ومن شأن التأييد الجارف لخيار الاستقلال أن يشكّل قوة ضغط كبيرة على البرلمان، وهو أمر كفيل على الأرجح بإسكات أصوات النواب الرافضين لانفصال الجزيرة.



ويفترض أن تتيح هذه النتيجة طي صفحة نزاع مسلّح استمر عقدا كاملا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وأسفر عن سقوط 20 ألف قتيل قبل التوصّل لوقف لإطلاق النار في 1998 أنهى حربا اعتُبرت الأكثر دموية في منطقة المحيط الهادئ منذ 1945.



وكان النزاع في الجزيرة التي يقطنها نحو 400 ألف نجم عن احتجاج السكان على أضرار ألحقها بالبيئة منجم النحاس في باغونا الذي تملك حكومة بابوا جزءا منه، وعدم استفادتهم من عائداته المادية.

