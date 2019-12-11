مقتل مدني وإصابة 62 آخرين بانفجار قرب قاعدة أمريكية شمالي كابول

قتل مدني وأصيب 62 آخرون، الأربعاء، في تفجير إرهابي قرب قاعدة أمريكية شمالي كابول، وفق مسؤولون أفغان.

وقالت وحيدة شاهكار المتحدثة باسم حاكم إقليم باروان، في تصريحات أوردتها وكالة رويترز إن انتحاريا فجر نفسه خارج القاعدة الأمريكية الرئيسية في أفغانستان.



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وأضافت "وقع اشتباك لمدة 30 دقيقة بين المهاجمين الذين كان من الواضح أنهم يريدون دخول القاعدة والقوات الأجنبية"، مشيرة إلى أن جميع الجرحى من الأفغان.

من جانبها، قالت بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان في بيان، إن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى أمريكيين أو من التحالف، لكن قاعدة طبية تخدم المحليين تضررت بشدة.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من أسبوعين على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى القاعدة التي تعد أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في أفغانستان، وتقع بالقرب من المدينة القديمة في باجرام على بعد 11 كلم جنوب شرقي شاريكار في مقاطعة باروان.