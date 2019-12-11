صنعاء.. مليشيا الحوثي تعتقل 11 شخصا حاولوا استخراج وثائق سفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

اعتقلت مليشيا الحوثي يوم 11 مواطناً كانوا ضمن المتقدمين لطلب استخراج وثائق صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) بغرض السفر إلى المملكة العربية السعودية لحصولهم على "فيز عمل".



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ووفق مصادر محلية فإن معظم الأشخاص الذين تم اعتقالهم سيعملون في أعمال صغيرة مثل "عامل، عامل منزلي، سائق خاص".

ولفتت المصادر إلى أن الاعتقالات والتوقيفات تشكل تهديدا حقيقيا لحياة المسافرين، ودعت الأهالي إلى إطلاق تحذيرات وتنبيهات إلى تجنب قطع وثائق السفر من صنعاء واللجوء إلى استخلاصها من المناطق المحررة خوفاً من التوقيفات والاعتقالات التي تنفذها الجماعة بحق المواطنين.

وعلق الحوثيون أسماء أشخاص على نوافذ قطع الوثائق بكونهم مطلوبين بعد توقف معاملاتهم وجرى منعهم من السفر، تم تعميم أسمائهم على النقاط الأمنية