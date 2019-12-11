رئيس البرلمان التركي: العلاقات التركية- القطرية تم اختبار متانتها بأصعب الأوقات

لفت رئيس ​البرلمان التركي​ مصطفى شنطوب، إلى أنّ "السفير القطري لدى ​تركيا​ سليم مبارك آل شافي، يأتي على رأس السفراء الأجانب الّذين يلتقي بهم بكثرة، ويبحث معهم المواضيع المشترك، وهذا يعكس علاقات الصداقة والأخوة المتينة بين تركيا وقطر".

وركّز خلال مشاركته بحفل استقبال في العاصمة ​أنقرة​، بمناسبة اليوم الوطني لقطر، على أنّه "تمّ اختبار العلاقات التركيّة- القطريّة في أصعب الأوقات، وأثبتت متانتها"، مؤكّدًا أنّ "العلاقات الأخويّة بين أنقرة و​الدوحة​، ترجع للإرادة السياسيّة القويّة لزعيمَي البلدين، وأنّه يصعب إيجاد مثيل للعلاقات في العالم".

وذكر شنطوب أنّ "أمير قطر الشيخ ​تميم بن حمد آل ثاني​، كان أوّل زعيم دولة أجنبية اتصل بالرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، وأعرب عن دعمه لتركيا، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز 2016"، مشيرًا إلى "وقوف أنقرة، بجانب الدوحة، عندما فرض عليها الحصار في عام 2017".