أوساط بيت الوسط للجمهورية: الحريري حدد تصوره للخروج من الأزمة ويتمثل بحكومة اختصاصيين لفترة محددة

أكّدت أوساط "​بيت الوسط​" لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ حدّد تصوّره للخروج من الأزمة الحاليّة، وهو يتمثّل في تشكيل حكومة اختصاصيّين لفترة محدّدة".

ولفتت إلى أنّ "هناك خيارَين أمام مفاوضيه، فإمّا أن يؤيّدوه في هذا التصوّر وبالتالي يقبل بتحمّل المسؤولية على هذا الأساس، وإمّا أن يرفضوه وعندها عليهم هم أن يتحمّلوا مسؤوليّتهم".

وركّز أوساط قريبة من الحريري، على أنّ "الفريق الآخر يستحوذ على الأكثريّة النيابيّة ويملك ورقة منح الثقة، ولذلك هو معني بأن يختار الرئيس المكلف ويشكّل ​الحكومة​ إذا لم يعجبه طرح الحريري".