ركّز عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، على أنّ "​التفتيش المركزي​، وبخاصة التفتيش المالي، مدعو للتدقيق بحسن صرف وإدارة الأموال الممنوحة للمدارس الخاصة المجانيّة، لناحية الإلتزام بسقف ​الأقساط المدرسية​". وأعرب عن أمله، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أن "تتجاوب الكتل البرلمانية في المستقبل، مع اقتراحنا تحويل هذه الأموال لتعزيز المدرسة الرسمية، صقلًا للانتماء الوطني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: التفتيش المركزي مدعو للتدقيق بحسن صرف وإدارة الأموال الممنوحة للمدارس الخاصة المجانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.