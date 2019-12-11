كشفت شخصيّة سياسيّة، لصحيفة "الجمهورية"، "أنّها تبلّغت من جهات واسعة الاطلاع معلومات تفيد بأنّ ولادة الحكومة الجديدة أصبحت متوقّفة إلى حدّ كبير على المنحى الذّي ستتّخذه العلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، تهدئةً أو تصعيدًا".
ونقلت الشخصية عن الجهات العليمة، تأكيدها أنّ "آخر ما يهمّ الولايات المتحدة اسم رئيس الحكومة المقبلة وهويّة أعضائها، وما يعنيها حصرًا في كلّ هذه المسألة هو ضمان ترسيم الحدود البحرية والنفطية بين لبنان والكيان الإسرائيلي، بالطريقة الّتي تخدم المصالح الاسرائيلية. وبالتالي، فإنّها تُقارب الأزمة الحكوميّة من هذه الزاوية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر للجمهورية: آخر ما يهم أميركا هو اسم رئيس الحكومة ويعنيها ضمان ترسيم الحدود بما يخدم إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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