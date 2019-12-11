الجمهورية: المطروح هو حكومة تكنو-سياسية بقالب تكنوقراط تضم 5 وزراء دولة دون حقائب

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "المطروح اليوم هو حكومة من 24 وزيرًا، فيما يتمّ التداول بتسويات وتنازلات من جميع الجهات. ولأنّ التسويات هي تنازلات متبادلة، فإنّ المطروح اليوم هو حكومة "تكنو-سياسيّة" بقالب "تكنوقراط" من 24 وزيرًا يرأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وتضمّ 5 وزراء دولة دون حقائب يمثّلون مرجعيّاتهم السياسيّة، بشرط ألّا يكون من بين هؤلاء الخمسة وزراء سابقون".
وأوضحت أوساط الصحيفة، أنّ "وزراء الدولة تأتي تسميتهم لحكومة إنقاذية موقّتة، على أن تضمّ 20 وزيرًا من "التكنوقراط" والاختصاصيّين تستمرّ لمدّة 7 أشهر، ويمكن بذلك تسمية هذه الحكومة المفترضة حكومة "تكنو-سياسيّة" أو "تكنوقراط" صرف، كونها خالية من حقائب للسياسيّين". ولفتت إلى أنّ "هذه الحكومة الافتراضيّة المستقبليّة تبقى حتّى الساعة طرحًا، نَصح أصدقاء الحريري بأن يقبل بها إذا ما تقدّمت إليه بالصيغة المطروحة، إلاّ اذا اصطدمت هي الأُخرى بالمفاجآت".
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