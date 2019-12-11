النشرة: متظاهرون اقفلوا مدخل مدينة زحلة بالسيارات

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن "عددا من ​المتظاهرين​ اقفلوا مدخل ​مدينة زحلة​ الرئيسي امام سنتر ​المنارة​ بالسيارات، وتشهد مداخل المدينة الاخرى ​زحمة سير​".

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