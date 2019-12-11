مقتل 6 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بمستشفى بالتشيك

دبي - بواسطة محمد فارس © Almasryalyoum قال وزير الداخلية التشيكي إن عددا من القتلى سقطوا في إطلاق نار بمستشفى في مدينة أوسترافا بشمال شرق البلاد اليوم الثلاثاء. وقالت الشرطة إن عدد القتلى 6.

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