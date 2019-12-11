شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 5 أرقام تعكس نتائج تطوير الشركة القابضة للأدوية.. تحولت الخسائر إلى أرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، عن نتائج تطوير الشركة وانعكاسه على نتائج الأعمال. ونستعرض فيما يلى أهم 5 أرقام عن نتائج أعمال الشركة: 1. بلغ حجم أرباح الشركة فى 30 يونيو 2019 نحو 380 مليون جنيه. Advertisements 2. اختتمت الشركة أعمالها فى 30 يونيو 2018 مُحققة خسائر بلغت 128 مليون جنيه. 3. حققت الشركة مبيعات قدرها 13.8 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019. 4. حققت الشركة فى الـ4 أشهر الأولى من العام المالى الحالى 2019/2020 أرباح بلغت نحو 300 مليون جنيه. 5. حققت الشركة فى الـ4 أشهر الأولى من العام المالى 2018/2019 أرباح بلغت نحو 85 مليون جنيه.

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