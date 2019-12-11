مداهمات واعتقالات بالضفة واستهداف للصيادين ببحر غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما استهدفت الزوارق الحربية للاحتلال مراكب الصيادين في بحر غزة.

وشهدت مناطق مختلفة في محافظة رام الله مواجهات بين جنود الاحتلال وشبان تصدوا لاقتحامات عناصر الوحدات الخاصة للمناطق السكنية والتفتيش للمنازل والمحال التجارية والاعتقالات طالت نشطاء لدعم الأسرى.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين بينهم أسيرة محررة خلال اقتحامها عدة مناطق في مدينتي رام الله والبيرة.

وأفاد نادي الأسير، بأن المعتقلين هم: الأسيرة المحررة بشرى الطويل من البيرة، وليث عاصي الطريفي من البيرة، وأحمد كايد من بلدة بيتين، وكامل نخلة من مخيم الجلزون، وأحمد عبد الله الساحر من بلدة سلواد.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل المحرر مصعب سعيد في بلدة بيرزيت، وقامت باستدعاء المحرر محمود حامد خلال اقتحام منزله في بيتين.

وأصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات عنيفة شهدتها بيرزيت والبيرة ومخيم الجلزون وأحياء عين مصباح وأم الشرايط .

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بير زيت وداهمت منزل الصحافي مصعب سعيد وحققت معه، فيما اندلعت مواجهات عنيفة في البلدة.

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وفي محافظة بيت لحم، استولت قوات الاحتلال على مركبة خاصة لمواطن من قرية مراح رباح.

وأفاد مواطنون، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن أحمد قاسم الشيخ، وفتشته، واستولت على مركبته.

في قطاع غزة، أطلقت الزوارق التابعة لبحرية النار، فجر اليوم الأربعاء، صوب مراكب الصيادين بخان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت زوارق الاحتلال الصيادين في ساعات الفجر الأولى داخل المنطقة المسموح الصيد بها وتجاه مراكب الصيادين، مما أجبرهم على مغادرة البحر خوفًا على حياتهم، دون الإبلاغ عن تسجيل إصابات.

ورغم توسيع الاحتلال مساحة الصيد المسموح للصيادين في غزة الصيد بها لمسافة تصل إلى 15 كلم إلا أن زوارقه تلاحق مراكب الصيادين وتحاول تخريب عملهم.