حريق في مقهى بعكا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حريق في مقهى بشارع "بيسح بيرلمان" في مدينة عكا عن أضرارا جسيمة وخسائر فادحة، فجر اليوم الأربعاء. واستدعيت طواقم الإطفاء والإنقاذ وعملت على إخماد الحريق بعد التأكد من عدم وجود عالقين في المكان. وباشرت الشرطة وخبراء الحرائق بالتحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق.

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