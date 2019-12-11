شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار الصرف في كل من صنعاء وعدن والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 أكدت مصادر مصرفية في العاصمة اليمنية صنعاء والمؤقتة عدن أن الريال اليمني واصل انهياره أمام العملات الأجنبية في تداولات اليوم الأربعاء، كانون الأول 11، 2019.

ووفقا للمصادر فإن قيمة الدولار الواحد للشراء في صنعاء (585ريالاً) وفي عدن (595ريال) وللبيع (590 ريالاً) في صنعاء و(600) في عدن. Advertisements وذكرت المصادر أن الريال السعودي وصلت قيمته إلى 155 ريالاً للشراء و158 ريالاً للبيع، في عدن وصنعاء. وأكدت المصادر أن العملة مستمرة في الانهيار السريع منذ شهر أكتوبر الماضي. المصادر أرجعت أسباب الانهيار للصرف إلى انعدام وجود آلية معينة لضبط قيمة الصرف وتختلف من شركة صرافة إلى الأخرى

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