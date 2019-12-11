"البسحني" يصدر قراراً بتشكيل لجنة تحضيرية للإحتفاء برحيل حسين أبوبكر المحضار

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، القرار رقم (185) لسنة 2019م بشأن تشكيل اللجنة التحضيرية للاحتفاء بالذكرى العشرين لرحيل الشاعر القدير حسين أبوبكر المحضار رحمه الله .. قضى بما يلي :



مادة (1) : تشكل لجنة تحضيرية للإحتفاء بالذكرى العشرين لرحيل فقيد حضرموت الشاعر والأديب الكبير حسين أبوبكر المحضار ، تتكون من الأخوة التالية أسمائهم:

اللواء الركن/ فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية - رئيساً

د. عبدالله حسين البار -

نائباً

ریاض عوض باشراحيل-

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سكرتيراً ومسئولاً مالياً

وعضوية الاخوة :

خالد أحمد القحوم

- د. عبدالله سعيد الجعيدي

- د. عبدالقادر على باعيسى - أفراح محمد جمعة خان

- محمد أنور عبد العزيز -

محسن علي المحضار - د. هادون على العطاس.

مادة (۲) : تتولى اللجنة القيام بمهام إعداد خطة مزمنة للاحتفاء بالذكرى العشرين لرحيل الفقيد حسين أبوبكر المحضار ، على أن تتضمن الخطة إقامة الفعاليات على مدار خمسة أيام، وعلى أن تكون يومان في الشحر ويومان في المكلا تتوج باحتفال رسمي عام بمدينة المكلا تحت إشراف السلطة المحلية بالمحافظة، وأن تتضمن الخطة اقتراحات تطويرية لأعمال الفقيد المحضار على مستوى المتحف الخاص بالفقيد.

وقضت المادتين (۳) و(٤) بأن تعقد اللجنة إجتماعات دورية وموافاة قيادة السلطة المحلية بالإقتراحات ومستوى تنفيذ البرامج المعدة لهذه الفعالية، وأن تباشر اللجنة أعمالها فور صدور هذا القرار.