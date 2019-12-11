شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار أول طائرة تجارية تعمل بالكهرباء في العالم والان نبدء بالتفاصيل
وقامت شركتي "هاربور إير، و ماجن إكس" باختبار طائرة ركاب من ستة مقاعد من طراز (دي إتش سي - 2) في رحلة استغرقت ثلاث دقائق فقط على نهر فريزر بالقرب من ريتشموند، في كولومبيا البريطانية.
وقاد المدير التنفيذي لشركة هاربور إير ومؤسسها جريج ماكدوجال ، الطائرة التي تعمل بنظام الدفع بقوة 500 حصان خلال تلك الرحلة القصيرة.
وقال مكدوجال في بيان: "اليوم ، صنعنا التاريخ".
وقال ماكدوجال إن تلك الرحلة تعني بداية حقبة جديدة في مجال الطيران.
وقالت الشركتان في بيان صحفي مشترك إن الرحلة التجريبية هي الخطوة الأولى في الحصول على شهادة الطائرة الإلكترونية للاستخدام التجاري
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