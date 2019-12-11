شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا رفعت أمريكا نسبة الواردات من السكر؟ والان نبدء بالتفاصيل

تواجه الولايات المتحدة أزمة "هائلة" في إنتاج السكر بسبب ظروف الطقس التي تضر المحاصيل، مما جعلها تضطر لزيادة الواردات. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن هطول الأمطار والثلوج بغزارة والطقس البارد بشكل مفرط، أضر بمحصول قصب السكر والبنجر هذا العام. Advertisements وخفضت وزارة الزراعة الأمريكية مجددا توقعاتها للناتج الأمريكي، متوقعة انخفاض الإنتاج الإجمالي بنسبة 8% عن الموسم السابق إلى 7.5 مليون طن متري. ونتيجة لذلك، ستضطر الولايات المتحدة لزيادة الواردات ، وتتوقع الوزارة أن تصل نسبة الزيادةإلى 22%. لكن تلك الواردات لن تكون سهلة ، بحسب بلومبرج، لأن معظمها يأتي من المكسيك، التي تواجه نقصا في الإنتاج بسب الجفاف.

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