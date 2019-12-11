شكرا لقرائتكم خبر عن انتحاري يفجر نفسه خارج قاعدة أمريكية في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون أفغان ومسؤولون من حلف شمال الأطلسي إن انتحاريا فجر نفسه خارج قاعدة باجرام الأمريكية الرئيسية في أفغانستان اليوم الأربعاء. وقالت بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان في بيان إن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى أمريكيين أو من التحالف لكن قاعدة طبية تخدم المحليين تضررت بشدة.

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