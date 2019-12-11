مقتل 5 وإصابة 9 آخرين في هجوم لـ"الشباب" على فندق بمقديشو

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأربعاء 2019/12/11 10:15 ص بتوقيت أبوظبي
آثار دمار بموقع تفجير إرهابي سابق بالصومال-أرشيفية
قتل 5 أشخاص بينهم شرطيان وأصيب 9 آخرون، في الهجوم الذي نفذه إرهابيون على فندق في العاصمة مقديشو مساء الثلاثاء، وفق بيان للشرطة الصومالية.
وأضاف البيان أنّ "القوات الأمنية أنهت الهجوم الإرهابي الذي نفذه 5 عناصر تابعين لحركة الشباب الإرهابية على فندق سيل".
وأوضح أن الشرطة أنقذت أكثر من 80 شخصا بينهم مسؤولون حكوميون ومدنيين من نزلاء الفندق.
وتابع البيان "عدد القتلى المؤكّد لدينا هو 5 أشخاص، بينهم عنصران من قوات الأمن وثلاثة مدنيين. كما أصيب 9 مدنيين آخرين وجنديان بجروح طفيفة".
وأشار إلى أن المواجهات بدأت قرابة السابعة مساء الثلاثاء ( 16,00 ت غ) بين الإرهابيين وعناصر في قوات الأمن كانوا منتشرين على حواجز وسط الطريق المؤدية إلى القصر الرئاسي.
من جانبها، أعلنت حركة الشباب، الثلاثاء، على الإنترنت أنها نفذت عملية "كما هو مخطط لها" من دون الإدلاء بأي تفاصيل إضافية.
ويعاني الصومال من هجمات متكررة لحركة "الشباب" الإرهابية، أوقعت 2078 قتيلا و2507 مصابين، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2016، و14 أكتوبر/تشرين الأول 2017 فقط، حسب إحصاء للأمم المتحدة.
وكان التنظيم الإرهابي أعلن في 2010 مبايعته تنظيم القاعدة، ثم في 2011 طردت المجموعة من مقديشو على يد قوة الاتحاد الأفريقي التي يبلغ قوامها 22 ألف جندي.
وعلى الرغم من طردها من مقديشو في عام 2011 لا تزال تحظى بحضور مزعج في بعض مناطق الصومال.
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