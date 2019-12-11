إخلاء مطار أديليد في أستراليا إثر تحذير أمني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية: "إن السلطات أخلت مطار أديليد في أستراليا، الأربعاء، بسبب تحذير أمني". ولم تذكر الهيئة طبيعة التحذير الأمني الذي تسبب في إخلاء خامس أكثر المطارات ازدحاما في أستراليا. ومع زيادة المخاوف في أستراليا من إمكانية شن متطرفين على ارتباط بتنظيم داعش وغيره هجمات إرهابية، أقرت كانبيرا قوانين أمنية جديدة العام الماضي، تشمل السماح للشرطة الأسترالية بالقيام بعمليات تحقق من الهويات بشكل عشوائي في المطارات.

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