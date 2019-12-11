صحيفة الوطن : البيت الخليجي أمانة الجميع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت صحيفة الوطن الإماراتية، أن أن البيت الخليجي أمانة الجميع، والكل يدرك أن تحمل مسؤوليته يتم بإعلاء دوره وإنجاح الأهداف التي قام على أساسها بشكل دائم، وهو يؤكد تباعاً أهميته لتحصين المنطقة وحماية مسيراتها التنموية وتعزيز سعادة شعوب الدول الأعضاء.



جاء ذلك في إفتتاحية عدد اليوم الأربعاء، التي حملت عنوان " قمة البيت الخليجي " .

وقالت الصحيفة "تتجدد الأهمية الكبرى لقمم مجلس التعاون لدول الخليج العربي سنوياً، سواء للدول المعنية أو للمنطقة أو للاستقرار الدولي برمته، خاصة أنها تأتي في ظروف هامة ومستجدات وتحديات تتم مواجهتها عبر تعزيز اللحمة الخليجية والتكامل بين الدول الأعضاء" ..

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وأضافت "فضلاً عن كون الأخوة الخليجية الأمل للمشاركة في صناعة مستقبل البشرية، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، خلال ترؤس وفد الدولة المشارك في قمة الرياض أمس . بالقول:" مجلس التعاون سيبقى .. والأخوة الخليجية ستبقى .. لأنها ضمانة عربية للمستقبل .. وأمل المنطقة في أن نكون جزءا من صناعة وصياغة مستقبل العالم".

وأضافت المسيرة التاريخية للقمم الخليجية التي شهدت 40 دورة منذ أن رأت النور في العاصمة الإماراتية أبوظبي سنة 1981 وبجهد إماراتي نابع من الإحساس بحجم التحديات والمخاطر والتطورات الدولية والتي تكمن الطريقة الأمثل في التعامل معها من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين دول البيت الخليجي ومسارها ومصيرها المشترك، وطوال 38 عاماً كان للاجتماعات بين قادة دول التعاون الدور الأكبر في التعامل مع الكثير من الأحداث والمخاطر سواء في المنطقة الأهم أو التطورات التي هزت العالم أجمع في أحداث كثيرة.

وأوضحت أن القمة الدورية تكتسب أهميتها هذا العام من خلال قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، والحكمة المعهودة في التعامل مع جميع الملفات التي تهم دول المنطقة وشعوبها ومسيراتها التنموية، والعمل على تعزيز تحصين دول التعاون لتبقى مسيرة الازدهار والتقدم والأمن والسلام السمات الأساسية لدول المنطقة، فضلاً عن أن ما يمثله الحصن الخليجي وخاصة التنسيق والإرادة السياسية المشتركة بين البلدين الشقيقين الإمارات والسعودية قد كان له أفضل الأثر في منع أي انعكاسات سلبية على الداخل الخليجي مهما كبرت الملفات ووصلت التحديات أو الأزمات الإقليمية والدولية، كما أن العمل المشترك والتنسيق والتشاور التام بين أبوظبي والرياض لم يقتصر يوماً على قضايا بعينها أو مستجدات طارئة، بل يشمل جميع النواحي السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها، وبات التعاون بين الدولتين وحرصهما المشترك على مصلحة دول المنطقة النموذج الواجب والأفضل خليجياً وعربياً، فضلاً عما يمثله التكامل المشترك من قوة عالمية على مختلف الصعد وتأمين إمدادات مستقرة لسوق الطاقة العالمي الذي هو أساس الاستقرار دولياً.

وذكرت أنه طوال قرابة 4 عقود، كان أخطر تحديات المنطقة والكثير من الدول العربية هو التدخلات والأطماع الخارجية فيها، وكان التأكيد الخليجي على ضرورة التعاون التام دائماً في مواجهة تلك المحاولات والتصدي لها وإحباطها وتبديد مراميها، وفي هذا المجال تم تسجيل إنجازات تاريخية سوف تتلمس نتائجها الأجيال أبد الزمان، لأن تلك الأجندات التي تم إحباطها كانت تحديات وجودية تعمل على إحداث شروخ وتوتير المنطقة وجرها إلى الفوضى، لكن الوعي والحكمة وشجاعة القرارات المصيرية كان لها أبلغ الأثر في حماية المنطقة ومنع المتربصين من أهدافهم.