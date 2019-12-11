احوال الطرقات في عدد من المناطق صباح اليوم الاربعاء

افادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن "جميع الطرقات ضمن ​بيروت​ سالكة حالياً". ولفتت الغرفة الى ان الطرقات المقطوعة ضمن نطاق محافظة ​الشمال​ : ​ساحة النور​، ​اوتوستراد البداوي​ ، تحت جسر المشاة التبانة، ​العبدة​، ​المنية​ و​المحمرة​. Advertisements والطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع: مثلث ​كامد اللوز​ ​جب جنين​، ​جديتا​، ​حوش الحريمة​ و​قب الياس​. واشارت الى قطع طريق عام سبلين وادي الزينة.

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