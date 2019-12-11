ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية إن السلطات أخلت مطار أديليد في ​أستراليا​ اليوم الأربعاء بسبب تحذير أمني. ولم تذكر الهيئة طبيعة التحذير الأمني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إخلاء مطار أديلدا في استراليا بسبب تحذير أمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.