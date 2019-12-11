ضرب ​زلزال​ بقوّة 4.6 درجات على مقياس "ريختر"، قضاء "ألطي أيلول" في ولاية باليكسير غربي ​تركيا​. وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أنّ "الزلزال وقع على عمق 7 كيلو متر". ولم ترد على الفور أي أنباء عن وقوع خسائر ماديّة أو بشريّة جراء الزلزال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 4.6 درجات ضرب ولاية باليكسير غربي تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.