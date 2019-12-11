ضبط 39 مهاجرا غير شرعي غربي تركيا أثناء محاولتهم التوجه إلى جزيرة يونانية

رصدت فرق خفر السواحل التركية، قاربًا مطاطيًّا يقلّ مهاجرين غير شرعيّين، قبالة سواحل قضاء "أيفاليك" في ولاية باليكسير غربي ​تركيا​، أثناء محاولتهم التوجّه إلى جزيرة ميدلي اليونانيّة بصورة غير نظاميّة.

وذكرت مصادر أمنيّة تركيّة، لوكالة "الأناضول"، أنّ "الفرق ضبطت على متن القارب 39 مهاجرًا يحملون الجنسيّة الأفغانيّة، بينهم نساء وأطفال"، لافتةً إلى أنّه "جرى نقل ​المهاجرين​ إلى شعبة ​الهجرة​ في جزيرة جوندا التركية، لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم".