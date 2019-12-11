كشفت مصادر متابعة للوضع الاقتصادي والمالي، لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بدأ يتعاطى حاليًّا بصفته رئيس الحكومة الحالية والمقبلة، ويتطلّع إلى مرحلة المعالجات، وهو فعلًا عقد اجتماعًا في "بيت الوسط" يُعدّ مهمًّا للمرّة الأولى لجهة الاستمرار في تصريف الأعمال والالتفات الى الوضعين المالي والنقدي والموازنة، فإلى وزير المال حضرت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن بصفتها مستشارته للشؤون الماليّة والنقديّة، وليس كوزيرة داخلية".
وعَلِمت "الجمهورية" أنّ "بعض الانفراجات ستحصل على مستوى قيود المصارف، حيث يتوقَّع أن يبدأ اليوم تباعًا دخول الـ"fresh money"، عبر السماح للمودعين بسحب التحويلات من الخارج بالعملة الأجنبية نفسها الّتي تحوَّل لهم، بعدما كانت تسَلّم إلى المرسَل لهم بالعملة اللبنانية، أو عبر شيكات مصرفيّة، ما سيَسمح في مكان ما لعودة بعض الأموال إلى الداخل".
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: بعض الانفراجات ستحصل على مستوى قيود المصارف ويتوقَع أن يبدأ تباعا دخول الـ"fresh money" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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