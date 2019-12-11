لفتت مصادر مطّلعة لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "زيارة المستشار الأعلى لشؤون الدفاع البريطاني الجنرال السير جون لوريمير، الّذي وصل إلى ​بيروت​ مساء أمس، لا تختلف عن مهمّة الموفدَين البريطاني والفرنسي، اللذين كانا قد زارا بيروت في الأسابيع الأخيرة، استعدادًا لتكوين موقف أوروبي جامع ممّا يجري في ​لبنان​ على مختلف المستويات".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجمهورية عن زيارة الموفد البريطاني: استعداد لتكوين موقف أوروبي مما يجري بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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