عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "هناك توجّهًا لدى مجموعة الدعم الدولية ل​لبنان​، الّتي تجتمع اليوم في ​باريس​، إلى اتخاذ قرار يؤدّي إلى مساعدة الشركات والمؤسسات الصغيرة في لبنان في عمليّة استيرادها للبضائع، وذلك من خلال تدابير معيّنة سيّتخذها "​البنك الأوروبي للاستثمار​" بالتعاون مع ​المصارف اللبنانية​، وذلك من أجل تجنيب هذه الشركات الإفلاس والإغلاق".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: توجه لدى مجموعة الدعم لاتخاذ قرار يساعد شركات لبنان بعملية استيرادها للبضائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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