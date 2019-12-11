رئيس بلدية الشويفات: الرغوة البيضاء التي ظهرت بالعاصفة غير معروفة لأن أحداً لم يفحصها

اوضح رئيس ​بلدية الشويفات​ ​زياد حيدر​ أن طبيعة "الرغوة البيضاء" التي ظهرت جراء الامطار الاخيرة لا تزال غير معروفة لأن أحداً لم يفحصها، مرجحاً فرضية أن تكون هذه المكعبات ناجمة عن زيوت معامل "فانتزيا" ومعمل تصنيع ​مواد غذائية​ لقربها من مكان ظهور هذه المربعات.

وأشار حيدر في حديث اذاعي، إلى أن ​البلدية​ لم تلاحق الأمر بسبب هول "النكبة" التي حلّت بالشويفات، "وقد تتجدد مع شتوة أخرى بهذا الزخم. إذ يكفي استمرار المتساقطات ثلاثة أيام متتالية بالحدة نفسها لاختفاء المدينة عن بكرة أبيها". ولفت إلى أن ​الأمطار​ أودت بكل "أعمال البلدية من تزفيت وتمديدات وإعادة تأهيل الحفر"، محملاً المسؤولية لوزراء الأشغال الذين تعاقبوا على هذه الحقيبة منذ 25 عاماً، "ولا سيما من سكت عن ردم السواقي والمجاري الطبيعية وسدّ الأنهار، ما جعل كل ​المياه​ من أعالي ​عاليه​ تهبط بهذه الحدة ومن غير هدى إلى أدنى نقطة ساحلية في الشويفات".