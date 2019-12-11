مصادر الجمهورية: للتوقف مليا عند موقف السعودية المتقاطع مع مواقف أوروبية أكدت الوقوف مع لبنان

دعت مصادر سياسيّة معنيّة بالملف الحكومي، عبر صحيفة "الجمهورية"، إلى "التوقّف مليًّا عند الموقف السعودي الصادر أمس، وفيه تأكيد الحرص على استقرار ​لبنان​ ودعمه"، موضحةً أنّه "الموقف الأوّل الّذي يصدر منذ بدء الأزمة الحكومية في لبنان، ومضمونه ينطوي على دلالات واضحة، ورسالة غير مباشرة تحضّ اللبنانيين على تشكيل حكومة تساهم في صون الاستقرار اللبناني".

ولفتت إلى أنّ "الموقف السعودي يتقاطع مع مواقف دوليّة، أوروبيّة تحديدًا، أكّدت الوقوف مع لبنان واستعدادها لتقديم المساعدة له، إضافة إلى الموقف الأممي الداعم للبنان الّذي تعبّر عنه ​الأمم المتحدة​، والّذي أعاد المنسّق الخاص للأمم المتحدة ​يان كوبيش​ تأكيده أمس، بدعوته إلى أن "يشكّل لبنان حكومته في أسرع وقت ممكن"، آملًا في أن "يحصد لبنان إيجابيّات من اجتماع ​باريس​ اليوم"، الّذي سيتولّى كوبيش مع الفرنسيّين رئاسة مشتركة له".

وكان وزير ​الخارجية السعودية​ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، قد أكّد في مؤتمر صحافي، إثر انتهاء إعمال قمة ​دول مجلس التعاون​ الخليجي السنوية في ​الرياض​ أمس، أنّ "استقرار لبنان مهم جدًّا للسعودية، والأهم أن يمضي ​الشعب اللبناني​ والنظام السياسي في طريق تضمن الاستقرار والاستقلاليّة".