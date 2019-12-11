بري: الاستشارات يجب أن تنتهي الإثنين ومن المؤكد أن الحريري سيكلف لترؤس الحكومة الجديدة

نقلت صحيفة "الجمهورية" عن رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، تأكيده أنّ "الاستشارات السابقة قد طويت صفحتها، وتمّ تأجيل الاستشارات الملزمة إلى يوم الاثنين".

وشدّد بري، بحسب "الجمهورية"، على أنّ "استشارات التكليف يجب أن تنتهي الإثنين، وأنا شخصيًّا إذا سُئلت عنها فسأؤكّد أنّني مع إجرائها في موعدها، وعدم تأجيلها. وبالتالي، يتمّ تكليف الرئيس الجديد للحكومة، الّذي من المؤكّد أنّه سيكون رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​".

وعن الحديث حول مبادرة سيقوم بها للتواصل مع الجهات المعنيّة، أوضح أنّ "لا علم لي بأيّ مبادرة، كما أنّ الجهات لم تطلب منّي ذلك، وإذا ما طلبت، فلكلّ حادث حديث".